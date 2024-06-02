С 1 июня к пенсии прибавят по 2710 рублей. Касается всех: и работающих и неработающих

С начала лета текущего года пожилые граждане России могут ожидать увеличения своих пенсий на 2712 рублей.

Это изменение будет применимо как к работающим, так и к неработающим пенсионерам. Такое решение было принято в рамках реформирования законодательства с целью устранения неравенства в отношении старших граждан, у которых есть дети, на которых они обеспечиваются. Дополнительные пенсионные выплаты за иждивенцев теперь будут предоставляться по заявлению, и процедура подтверждения иждивенства была упрощена. Практика приостановки выплаты дополнительных средств на летний период, когда ребенок заканчивал школу, но еще не начинал учиться дальше, была прекращена ранее.

С начала лета начнется автоматическая выплата, которая будет длиться до конца сезона, а в период осенних месяцев потребуется предоставление документа, подтверждающего поступление ребенка в учебное учреждение, сообщает PROGORODSAMARA.