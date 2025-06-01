С 1 июня хотят забирать землю: всех, у кого участок или дача в собственности, ожидает новое правило

С лета 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся использования земельных участков. Изменения коснутся всех — от дачников до владельцев земли в пределах населённых пунктов.

Зачем нужны новые нормы

Главная цель — навести порядок на участках, которые не используются по назначению. Заброшенная земля не только портит вид, но и часто становится свалкой или местом распространения сорняков. Чтобы это исправить, власти усиливают контроль за землевладельцами.

Что изменится

Если участок приобретён после апреля 2025 года, его сразу признают «освоенным» после регистрации. Никаких дополнительных справок и проверок не потребуется. Тем, кто купил землю до этой даты, дают время до апреля 2028 года, чтобы привести участок в порядок.

Что значит "освоенность"

Участок должен быть чистым — без мусора, сорняков и разрушенных построек. Также на нём должны быть либо официально зарегистрированные строения, либо проводиться деятельность, соответствующая назначению земли. Например, сельхозземли нужно использовать по их прямому назначению. Если на участке есть развалины или незарегистрированные постройки — его могут признать неосвоенным.

Что будет за нарушение

Если требования не будут выполнены в срок, собственнику отправят предупреждение. Если реакции не последует, дело могут передать в суд. В крайнем случае участок могут изъять. Но такие меры применяются только после нескольких попыток решить вопрос мирно.

Что стоит сделать уже сейчас

Эксперты советуют заранее проверить состояние участка. Убрать мусор, зарегистрировать постройки, благоустроить территорию. Это не только избавит от проблем, но и повысит стоимость земли.

Зачем это нужно

Хорошо ухоженный участок — это не просто собственность, а полезный актив. Его можно использовать для строительства, бизнеса или выгодно продать. Новые правила направлены на то, чтобы земля использовалась эффективно, а не простаивала.

Чем раньше владелец займётся приведением участка в порядок, тем меньше рисков и затрат в будущем, пишет источник.