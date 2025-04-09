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С 1 июля все зачисления на карту начнут облагать налогом - ответ ФНС

Федеральная налоговая служба опровергла слухи о...

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Социальные сети вновь заполонили сообщения о якобы новом налоге на все поступления на банковские карты, который якобы вводится с 1 июля 2025 года.

Однако Федеральная налоговая служба официально опровергла эту информацию. Руководитель ФНС Светлана Бондарчук назвала подобные заявления ложью и напомнила, что никаких изменений в налоговом законодательстве по этому поводу не было.

Что говорят фейки

В распространяемом видео утверждается, что все переводы на банковские счета будут автоматически контролироваться налоговой службой, а любые поступления могут быть признаны доходом и обложены налогом. Такая информация вызвала тревогу у многих россиян, особенно тех, кто регулярно получает переводы от родственников или друзей.

Официальный ответ ФНС

Светлана Бондарчук напомнила, что денежные переводы между физическими лицами, в том числе по банковским картам, не облагаются налогом. Исключение — случаи, когда речь идёт о получении дохода от предпринимательской или иной оплачиваемой деятельности. Но подарки, переводы от близких и личные переводы не подпадают под налогообложение.

Позиция законодателей

Руководитель ФНС ответила на официальный запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова, подтвердив, что действующее законодательство не предусматривает налогообложения безвозмездных переводов между физлицами.

Фейковая информация о налогах на переводы по банковским картам не имеет под собой юридических оснований. Будьте внимательны к источникам информации и проверяйте её достоверность через официальные каналы, сообщает stolicamedia.

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