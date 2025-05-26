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С 1 июля все зачисления на карту будут проверять в ФНС и облагать налогом: вот как теперь это будет устроено

ФНС опровергла слухи о новом налоге на переводы...

9111.ru

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Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла слухи о введении с 1 июля 2025 года нового налога на денежные переводы с банковских карт граждан.

В ведомстве подтвердили, что никаких изменений в налоговом законодательстве по этому вопросу не планируется, а распространяемая информация является недостоверной.

По закону налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не взимается с переводов между физическими лицами в личных целях, возврата долгов, выплат алиментов, подарков (кроме недвижимости и ценных бумаг), а также банковских бонусов и кэшбэка. Облагаться налогом могут только доходы от предпринимательской деятельности.

Банки контролируют денежные операции для предотвращения мошенничества, отмывания преступных доходов и уклонения от налогов.

Для получения достоверной информации рекомендуется обращаться к официальным источникам — сайтам ФНС и Центрального банка, а также консультироваться с налоговыми специалистами, сообщает kem-live.

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