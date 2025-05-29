С 1 июля при выезде из города ГАИ сразу аннулирует права: водителей ждет неприятный сюрприз с воскресенья

С началом охотничьего сезона водителям нужно быть особенно внимательными

С конца мая на загородных дорогах усиливается контроль: совместные рейды ГИБДД, Росгвардии и природоохранных служб проверяют соблюдение правил охоты и безопасности на дорогах. Основная цель — борьба с нелегальной охотой и обеспечение безопасности движения

Что проверяют патрули?

Наличие всех необходимых документов: водительское удостоверение, страховой полис, охотничья лицензия и разрешения на хранение и ношение оружия.

Соблюдение правил перевозки оружия: оружие должно быть разряжено и упаковано в специальный чехол.

Наличие неоплаченных долгов по налогам и штрафам — совместные группы приставов и налоговиков могут потребовать оплатить задолженность на месте.

Как подготовиться к выезду за город?

Проверьте все документы заранее, чтобы избежать штрафов.

Соблюдайте правила перевозки оружия.

Оплатите долги через «Госуслуги» или другие онлайн-сервисы.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать проблем с правоохранительными органами и сохранить охотничьи права. Ответственный подход обеспечит спокойный и безопасный отдых на природе, сообщает progorodnsk.