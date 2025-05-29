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С 1 июля при выезде из города ГАИ сразу аннулирует права: водителей ждет неприятный сюрприз с воскресенья

Начался охотничий сезон — усилен контроль на до...

flectone.ru

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С началом охотничьего сезона водителям нужно быть особенно внимательными

С конца мая на загородных дорогах усиливается контроль: совместные рейды ГИБДД, Росгвардии и природоохранных служб проверяют соблюдение правил охоты и безопасности на дорогах. Основная цель — борьба с нелегальной охотой и обеспечение безопасности движения

Что проверяют патрули?

  • Наличие всех необходимых документов: водительское удостоверение, страховой полис, охотничья лицензия и разрешения на хранение и ношение оружия.
  • Соблюдение правил перевозки оружия: оружие должно быть разряжено и упаковано в специальный чехол.
  • Наличие неоплаченных долгов по налогам и штрафам — совместные группы приставов и налоговиков могут потребовать оплатить задолженность на месте.

Как подготовиться к выезду за город?

  • Проверьте все документы заранее, чтобы избежать штрафов.
  • Соблюдайте правила перевозки оружия.
  • Оплатите долги через «Госуслуги» или другие онлайн-сервисы.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать проблем с правоохранительными органами и сохранить охотничьи права. Ответственный подход обеспечит спокойный и безопасный отдых на природе, сообщает progorodnsk.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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