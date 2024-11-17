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С 1 декабря полностью уберут из квитанций ЖКХ: лучший сюрприз - для всех, у кого есть счетчики учета

С 1 декабря 2024 года в России вступают в силу ...

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С 1 декабря 2024 года в России вступают в силу изменения, освобождающие определенные категории граждан от комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Это нововведение направлено на снижение финансовой нагрузки на уязвимые слои населения, включая многодетные семьи, родственников ветеранов, инвалидов и пенсионеров.

По данным, опубликованным в конце апреля 2024 года, с 1 июля текущего года эти группы граждан уже получили возможность оплачивать услуги ЖКХ без дополнительной комиссии. Также отмечается отмена штрафов за просрочку платежей для данных категорий, что стало значительной поддержкой в управлении домашними бюджетами.

До введения этой меры, коммунальные платежи включали комиссию около 3%, что увеличивало ежемесячные расходы населения. Освобождение от комиссий позволит гражданам экономить значительные средства, особенно важные для социально уязвимых слоев.

Таким образом, новая политика не только уменьшит ежемесячные затраты домохозяйств, но и поддержит финансовую стабильность многих семей, подчеркивая социальную направленность текущих реформ в сфере жилищно-коммунальных услуг. Эти изменения показывают стремление правительства облегчить жизнь граждан, которым уже трудно справляться с повседневными расходами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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