С 1 декабря полностью будет исключено из квитанций ЖКХ: приятный сюрприз - для всех, у кого есть счетчики учета

С 1 декабря 2024 года вступает в силу нововведение правительства России, направленное на поддержку уязвимых слоёв населения: некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Категории граждан, получающие льготы

По последнему распоряжению, принятому в апреле 2024 года, следующие группы населения могут оплачивать коммунальные услуги без дополнительных комиссий:

Члены многодетных семей;

Родственники погибших или ставших инвалидами военных ветеранов и участников Великой Отечественной войны;

Люди с инвалидностью;

Пенсионеры.

Прекращение штрафов за просрочку платежей

Это новшество также включает отмену штрафов за задержку в оплате ЖКУ для вышеуказанных групп начиная с 1 июля 2024 года, что предназначено для дополнительного снижения финансового давления на льготные категории граждан.

Экономическое воздействие для населения

До введения этих изменений граждане теряли около 3% суммы каждого платежа на комиссии. Освобождение от этих комиссий позволит существенно сократить ежемесячные расходы и облегчит финансовое положение многих семей.

Социальное значение инициативы

Эта инициатива отражает стремление правительства обеспечить более справедливое и внимательное отношение к потребностям населения, особенно тех, кто находится в наиболее уязвимом положении. Отмена комиссий и штрафов является важным шагом к повышению общественного благосостояния и улучшению качества жизни граждан России.

Таким образом, решение правительства по снижению финансовой нагрузки на отдельные категории граждан укрепляет социальную поддержку и способствует более эффективному распределению ресурсов среди населения страны.