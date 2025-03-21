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С 1 апреля водительское удостоверение станет недействительным: новый закон ГИБДД ставит в ступор водителей

новые законодательные требования в России, обяз...

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С 1 апреля 2025 года вступает в силу обновленное законодательство Российской Федерации, касающееся водительских прав. Иностранные граждане, а также россияне, получившие права за рубежом, должны будут обменять их на российские удостоверения.

Эта мера касается тех, кто оформил права за пределами РФ и проживает в стране по виду на жительство или является гражданином России. Обмен должен быть осуществлен в течение трех недель после получения статуса временного резидента или гражданства.

Россияне, вернувшиеся из-за границы, должны заменить свои иностранные права в течение года с момента возвращения на родину. Для подтверждения права управления транспортным средством им потребуется пройти повторное тестирование.

Исключения предоставляются для владельцев российских прав, выданных в Белоруссии, а также для работников дипломатических миссий и их семей, которым разрешено обменивать иностранные права без дополнительных экзаменов и обучения.

Нарушение этих правил влечет за собой административные штрафы до 15 тысяч рублей и временное отстранение от управления транспортом.

Для получения российских прав на категории М, А, В, А1 и В1 достаточно сдать теоретический экзамен, в то время как полное обучение в автошколе необходимо для категорий С, D и подкатегорий, за исключением лиц из стран, где русский язык является одним из официальных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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