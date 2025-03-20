С 1 апреля водительское удостоверение станет недействительным: новое правило ГИБДД ставит в ступор водителей

С первого апреля 2025 года в Российской Федерации начнут действовать новые законодательные требования, обязывающие иностранных граждан и россиян, которые получили водительские права за пределами страны, обменять их на российские водительские удостоверения.

Этот процесс должен быть выполнен в течение трех недель после года с момента получения разрешения на временное проживание или гражданства в России. При несоблюдении этого срока иностранные права станут недействительными на территории РФ.

Также данное правило касается и россиян, получивших права за границей, которым предписывается процедура замены прав в течение года после возвращения в Россию, с обязательным прохождением повторного экзамена.

Исключения предусмотрены для российских водительских прав, выданных в Белоруссии, а также для сотрудников дипломатических миссий и членов их семей, которым разрешен обмен иностранных прав на российские без дополнительного обучения или экзаменов.

Нарушение новых правил ведет к административным штрафам до 15 тысяч рублей и временному отстранению от управления транспортным средством.

В случае получения российских прав на категории М, А, В, А1 и В1, кандидатам достаточно сдать лишь теоретический экзамен, в то время как полный курс в автошколе необходим для категорий С, D и их подкатегорий, за исключением граждан стран с русским языком в качестве одного из официальных языков, сообщает progorodsamara.