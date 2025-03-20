Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С 1 апреля водительское удостоверение станет недействительным: новое правило ГИБДД ставит в ступор водителей

Новый закон, вступающий в силу с апреля 2025 го...

yogasam.ru

Подписаться на Дзен.канал

С первого апреля 2025 года в Российской Федерации начнут действовать новые законодательные требования, обязывающие иностранных граждан и россиян, которые получили водительские права за пределами страны, обменять их на российские водительские удостоверения.

Этот процесс должен быть выполнен в течение трех недель после года с момента получения разрешения на временное проживание или гражданства в России. При несоблюдении этого срока иностранные права станут недействительными на территории РФ.

Также данное правило касается и россиян, получивших права за границей, которым предписывается процедура замены прав в течение года после возвращения в Россию, с обязательным прохождением повторного экзамена.

Исключения предусмотрены для российских водительских прав, выданных в Белоруссии, а также для сотрудников дипломатических миссий и членов их семей, которым разрешен обмен иностранных прав на российские без дополнительного обучения или экзаменов.

Нарушение новых правил ведет к административным штрафам до 15 тысяч рублей и временному отстранению от управления транспортным средством.

В случае получения российских прав на категории М, А, В, А1 и В1, кандидатам достаточно сдать лишь теоретический экзамен, в то время как полный курс в автошколе необходим для категорий С, D и их подкатегорий, за исключением граждан стран с русским языком в качестве одного из официальных языков, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

чем потравить мышей в квартире

Не у нас

день назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

Интересное в Казани

2 дня назад

Казанский офтальмолог создал Telegram-ассистента для проверки зрения

проектирование коттеджей екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани на время могут остановить движение метрополитена

Не у нас

21 час назад

КП: заработная плата в 230 тысяч рублей обеспечит максимальную пенсию

Не у нас

2 часа назад

Уничтожено 96% морских видов: 250 млн лет назад чуть не погибло все живое

Не у нас

день назад

В Тверской области в «Газели» произошел взрыв газового баллона

Новости Казани

день назад

На Ямашева произошло серьезное ДТП
Новости Казани
3 часа назад

В Казани 2 апреля пройдет предпоказ фильма «Батя 2. Дед»

Зрители снова увидят юного Макса, а его Деда сы...

Новости Татарстана

10 минут назад

Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев попал под атаку дрона

Интересное в Казани

день назад

Лечение зубов без слез: рассказываем, что делает казанскую клинику по-настоящему детской?

Новости Татарстана

30 минут назад

Суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме

Не у нас

35 минут назад

В Тихом океане ученые обнаружили жуткое зубастое существо с щупальцами
В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платфо...
Новости Казани
22 часа назад

В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платформы слетела машина с людьми

Новости Татарстана

55 минут назад

Житель Тукаевского района обвиняется в мошенничестве с 25 участками земли

Не у нас

час назад

Вселенная с самого начала создала все условия для появления разумной жизни

Не у нас

час назад

Androidauthority.com: YouTube резко замедлился по всему миру
Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Мисси...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025