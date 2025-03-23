С 1 апреля водительские права станут недействительными: введенное правило ГИБДД ставит в ступор водителей

С начала апреля 2025 года в России начнут действовать новые правила для водителей, получивших права за границей. Теперь иностранцам, а также россиянам, которые оформили водительские удостоверения за рубежом, придётся обменять их на российские в течение трёх недель после того, как с момента получения ВНЖ, временного проживания или гражданства пройдёт год. В противном случае права станут недействительными.

Эти требования касаются и россиян, которые получили права во время длительной жизни в другой стране. Им нужно будет обменять документ в течение года с момента первого въезда в Россию — при этом обязательна пересдача экзамена.

Без пересдачи смогут обойтись лишь обладатели российских прав, выданных в Белоруссии, а также сотрудники дипломатических представительств и члены их семей. Им не придётся проходить обучение, сдавать экзамены или предоставлять справку от врача.

Если человек продолжит водить с просроченными или не признанными в России правами, его ждёт штраф до 15 тысяч рублей и временный запрет на вождение.

Что нужно для замены водительских прав:

Если вы хотите обменять иностранные права на категории М, А, В (и подкатегории А1, В1), достаточно сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Практика и обучение в автошколе не требуются, но нужна справка о здоровье.

Для категорий грузовиков и автобусов (С, D, CE, DE и подкатегории C1E, D1E) понадобится полный курс автошколы и сдача обоих экзаменов. Облегчённый порядок действует для водителей из стран, где русский — один из государственных языков (например, Казахстан, Абхазия, Киргизия и Южная Осетия): им достаточно пройти теорию.

Если у водителя уже есть категории B и CE, то после обмена ему автоматически откроют и категорию BE (легковой автомобиль с прицепом). Это правило связано с тем, что многие мигранты затягивают с заменой прав и стараются избежать прохождения медкомисси, сообщает источник.