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С 1 апреля водительские права станут недействительными: новое правило ГИБДД ставит в ступор всех водителей

Новые правила для обладателей иностранных водит...

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С первого апреля следующего года в России начнёт действовать новый законодательный акт, направленный на регуляцию статуса водительских удостоверений, полученных за пределами страны.

Согласно нововведению, все иностранные граждане, а также россияне, вернувшиеся на родину и имеющие водительские права иностранного образца, обязаны будут заменить их на российские в течение трёх недель после официального оформления права на временное или постоянное проживание в РФ.

Также установлен срок для граждан России, которые получили водительские права за рубежом во время длительного пребывания за границей. Они должны будут пройти процедуру замены в течение одного года с момента возвращения в страну, включая повторное прохождение теоретического экзамена.

Исключение предусмотрено для владельцев российских прав, выданных в Белоруссии, а также для сотрудников дипломатических миссий и их семей, которым разрешается произвести замену без дополнительного обучения и экзаменов.

Нарушение этих правил повлечёт за собой административное наказание, в том числе штраф до 15 000 рублей и временное отстранение от управления транспортным средством.

Процесс получения российского удостоверения включает успешное прохождение только теоретического экзамена для наиболее популярных категорий транспортных средств (М, А, В), без необходимости прохождения курса в автошколе. Однако, для водителей грузовиков и автобусов предусмотрен полный курс обучения с обязательной сдачей обоих экзаменов.

Граждане стран, где русский язык является официальным, могут обменять права после сдачи теоретического экзамена без дополнительных проверок, сообщает progorodsamara.

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