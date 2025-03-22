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С 1 апреля водительские права окажутся недействительными: новое правило ГИБДД ставит в ступор водителей

С 1 апреля 2025 года вступает в силу закон, сог...

drive2.ru

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С 1 апреля 2025 года вступает в силу закон, согласно которому иностранцы и россияне, имеющие водительские удостоверения, выданные за границей, обязаны обменять их на российские. Сделать это нужно в течение трёх недель после того, как пройдет год с момента получения ВНЖ, разрешения на временное проживание или гражданства РФ. Если срок будет нарушен, права станут недействительными.

Это правило распространяется и на граждан России, получивших права в другой стране — например, если они долгое время жили за рубежом. С момента первого въезда в Россию у них есть год на замену удостоверения. Чтобы получить российское, нужно будет пройти экзамен.

Есть и исключения. Так, права, выданные в Белоруссии гражданам РФ и белорусам с российским ВНЖ, остаются действительными. Кроме того, сотрудники посольств и их семьи смогут обменять свои иностранные права на российские без необходимости обучения, экзаменов и медицинской справки.

Если человек будет управлять автомобилем с недействительными правами, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей и временное отстранение от вождения.

Что нужно для замены прав

Для категорий М, А, В и подкатегорий А1, В1 достаточно сдать теоретическую часть экзамена. Практика и обучение в автошколе не требуются. Но обязательно нужно предъявить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к управлению машиной.

А вот водителям автобусов и грузовиков (категории С, D, CE, DE и их подкатегории) предстоит пройти полный курс обучения в автошколе и сдать оба экзамена — теоретический и практический. Исключение сделано для тех, кто приехал из стран, где русский язык — один из государственных (например, Абхазия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия). Для них достаточно только теоретического экзамена.

Также водителям, у которых открыты категории B и CE, автоматически будет присвоена категория BE — это право управлять легковым автомобилем с прицепом. Такая мера направлена на тех, кто затягивает с обменом прав или не проходит обязательную медкомиссию, как отмечает источник, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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