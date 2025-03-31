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С 1 апреля пенсионеров ждёт удвоенная индексация пенсий: касается всех от 59 лет и старше

Правительство России планирует внедрить двухэта...

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Правительство России планирует внедрить двухэтапную индексацию страховых пенсий, которая затронет около 40 миллионов человек. Закон, который регулирует эту процедуру, уже принят и вступит в силу с 2026 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что индексация будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля — по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.

Эта схема является возвращением к системе, которая действовала до 2016 года, когда пенсии индексировались дважды. Сначала компенсировалась инфляция, а затем проводилась дополнительная индексация (в среднем 1-2%), что позволяло пенсиям расти быстрее цен.

После 2016 года была введена система единовременной индексации пенсий с 1 января, чтобы компенсировать инфляцию раньше. Однако в условиях нестабильной экономики и скачков цен эта схема оказалась неэффективной, и правительство было вынуждено корректировать выплаты вручную.

Примером является досрочная индексация в 2022 году, вызванная резким ростом цен из-за санкций. В январе этого года индексация составила 7,3%, что было ниже реального уровня инфляции (9,5%), и потребовало дополнительной компенсации с 1 февраля.

Новая схема предполагает более гибкий подход, учитывающий как инфляцию, так и экономические показатели. Первая прибавка будет производиться не раньше февраля, чтобы учесть фактические данные об инфляции.

С этого года возобновляется ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров (около 8 миллионов человек), которые не получали прибавок с 2016 года. Средний размер пенсии работающих пенсионеров сейчас на четверть ниже, чем у неработающих. При выходе на пенсию им будет произведен перерасчет с учётом всех пропущенных индексаций. Также работающие пенсионеры получат небольшую прибавку с 1 августа, которая зависит от их заработной платы и не превысит стоимости трех пенсионных баллов (около 450 рублей). Для сравнения, средняя прибавка по инфляции в этом году составит около 2000 рублей.

Социальные пенсии, которые получают около 3 миллионов россиян, также будут проиндексированы с 1 апреля. В этом году прибавка составит 14,5%, что компенсирует отставание роста социальных пенсий от инфляции в предыдущие годы, сообщает источник.

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