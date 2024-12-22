«С 1 января оно станет полностью бесплатно для всех пенсионеров». Новая льгота вводится

С сентября текущего года в России стартует новая программа, значительно улучшающая жизнь пенсионеров посредством специальных льгот, расширяющих их доступ к культурным и образовательным активностям. Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного обеспечения, поделилась деталями этой значимой инициативы.

Центры активного долголетия, которые уже функционируют в различных регионах страны, теперь будут работать дополнительно в воскресенья. Это позволит пенсионерам ежедневно наслаждаться бесплатными мероприятиями, способствующими их социальной активности и обогащению досуга.

Анастасия Киреева объясняет, что центры предложат широкий спектр активностей: от физических упражнений и спортивных занятий до курсов по изучению искусств и ремесел. Такие занятия не только стимулируют физическое и умственное развитие, но и помогают укрепить социальные связи среди пенсионеров.

Кроме того, было объявлено о новогодних выплатах, которые планируется начислить каждому пенсионеру, подчеркивая стремление государства поддерживать старшее поколение. Это финансовое поощрение предназначено для того, чтобы дать пенсионерам дополнительные средства для праздников и подарков, тем самым повышая их жизненный уровень.

По мнению Киреевой, расширенный график работы центров и финансовые льготы создадут условия, при которых каждый пенсионер сможет в полной мере реализовать свой потенциал и насладиться активной и полноценной жизнью. Эти меры направлены на улучшение качества жизни пенсионеров, обеспечивая им равный доступ к образовательным и культурным ресурсам, что важно как для их личного развития, так и для общества в целом.

Такие инициативы, по словам Киреевой, являются шагом к созданию благоприятной среды, которая стимулирует активное и здоровое долголетие, поддерживает общественное взаимодействие и способствует более глубокому интеллектуальному и культурному обогащению российских пенсионеров.