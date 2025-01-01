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С 1 января они пропадут из всех магазинов: «Пятерочка» приняла новое решение для всех россиян

Крупные торговые сети и онлайн-платформы в Росс...

magiya-vokrug.ru

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Крупные российские торговые сети и онлайн-ритейлеры, включая Х5 Group и Wildberries, приняли решение приостановить продажи шпрот под маркой «За Родину». Это решение последовало после сообщений о случаях отравления этим продуктом, зафиксированных в Екатеринбурге.

Действия ретейлеров в ответ на инцидент

Х5 Group, оператор таких магазинов, как «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», объявила о прекращении продаж и остановке поставок шпрот «За Родину» до выяснения обстоятельств. Wildberries также немедленно прекратил продажи и начал процедуру отмены заказов, информируя клиентов о возврате денег.

Ответственное заявление производителя

Производитель продукции, компания «За Родину», активно занимается расследованием причин инцидента. Было заявлено, что все продукты проходят строгую стерилизацию, что исключает риск ботулизма. Компания обещает полное сотрудничество с контрольными органами и объявит результаты исследований после их завершения.

Мнения экспертов и возможные последствия

Эксперты подчеркивают, что шансы на ботулизм в стерилизованных продуктах крайне низки, но не исключают возможность нарушений на других этапах цепочки поставок. Этот инцидент может серьёзно ударить по репутации марки «За Родину» и вызвать сокращение доверия потребителей на конкурентном рынке консервированных продуктов.

Советы потребителям

Тем, кто успел приобрести шпроты «За Родину», рекомендуется воздержаться от их употребления до окончания всех проверок. Клиенты Wildberries, совершившие покупки, автоматически получат уведомления о возврате средств.

Эта мера предосторожности и реакция производителя подчеркивают важность поддержания строгих стандартов безопасности и качества на всех этапах производства и дистрибуции продуктов питания.

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