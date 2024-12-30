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С 1 января они исчезнут из всех магазинов: «Пятерочка» озвучили новое решение для всех россиян

Крупные российские ритейлеры, включая сети Х5 G...

kprf-kchr.ru

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Крупные российские ритейлеры, включая сети Х5 Group и интернет-платформу Wildberries, объявили о временной остановке продаж шпрот марки "За Родину". Такое решение связано с тем, что стала просачиваться информация о неприятных инцидентах, когда в Екатеринбурге люди сообщали об отравлении продуктами данной марки.

Остановка продаж и меры безопасности

17 декабря Х5 Group официально прекратила продажу и распределение данных шпрот по всей стране, ожидая результатов предстоящей проверки. Поставки продукции в логистические центры также были временно приостановлены.

Wildberries также оперативно убрала эти товары с продажи и отменила все активные заказы, информируя покупателей о возврате денег через личные уведомления в кабинетах пользователей.

Заявление производителя

Компания «За Родину», выпускающая шпроты, начала глубокое исследование своей продукции и обработку поступивших жалоб. Они уверяют, что их процессы стерилизации исключают возможность развития ботулизма, благодаря чему все бактерии уничтожаются. Подробные результаты исследований будут опубликованы по завершению проверок.

Мнения экспертов и безопасность продукции

Эксперты по безопасности пищевых продуктов подчеркивают, что риск ботулизма в правильно стерилизованных консервах крайне мал, однако проблемы на этапах производства и логистики могут привести к отравлениям.

Репутационные риски и рыночные последствия

Временное прекращение продаж может серьезно повлиять на репутацию бренда "За Родину", учитывая высокий уровень конкуренции в сегменте консервированных продуктов. Подобные инциденты могут оттолкнуть потребителей и уменьшить доверие к продукции.

Рекомендации для потребителей

Тем, кто уже приобрел шпроты "За Родину", рекомендуется временно воздержаться от их употребления до официального завершения всех проверок. Wildberries автоматически произведет возврат денег за отменённые заказы.

Текущая ситуация требует внимательного рассмотрения и будет иметь значительное влияние на всех участников рынка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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