«С 1 января это окажется полностью бесплатно для всех пенсионеров». Новая льгота вводится

С первого сентября 2026 года в России вводятся значительные улучшения для пенсионеров, которые открывают перед ними новые возможности для активного образа жизни. Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева поделилась подробностями о важных изменениях, которые ожидают российских пенсионеров.

Вырастет доступность центров активного долголетия

Наиболее значимым новшеством станет изменение в графике работы региональных центров, которые нацелены на работу пропаганде активного долголетия. Если раньше они работали только в будни дни, то теперь центры будут открыты также и в выходные. Такое новшество позволит пенсионерам чаще посещать мероприятия, а также заниматься хобби, которые им особенно нравятся, каждый день.

Разнообразие программ и мероприятий

Центры активного долголетия предлагают широкий спектр активностей: от физических упражнений под наблюдением квалифицированных тренеров до курсов искусств и ремесел, лекций и обучающих программ. Пенсионеры могут бесплатно участвовать в спортивных занятиях, мастер-классах по рисованию, пению, а также посещать образовательные лекции, что делает каждый день полным открытий и впечатлений.

Поддержка в преддверии праздников

В преддверии нового года все пенсионеры получат единоразовую новогоднюю выплату в размере 15 000 рублей. Это дополнительная финансовая поддержка, предназначенная для облегчения праздничных расходов.

Экспертное мнение

Анастасия Киреева акцентирует внимание на значимости этих изменений: "Расширение работы центров активного долголетия до выходных дней позволит пенсионерам полнее реализовывать свой потенциал, активно участвовать в общественной жизни и находить новые интересы. Это направлено на создание более инклюзивного общества, где у каждого есть возможность для развития и самовыражения."

Эти меры означают новый этап в улучшении качества жизни пенсионеров в России, предоставляя им более широкие возможности для обогащения своего досуга и активного участия в культурной и социальной жизни страны.