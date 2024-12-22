«С 1 января это будет полностью бесплатно для всех пенсионеров». Новую льготу введут

С началом сентября 2026 года российские пенсионеры столкнутся с важным и положительным изменением в своей повседневной жизни. По всей стране центры активного долголетия, предлагающие образовательные и развлекательные программы, начнут работать также и в выходные дни, расширяя возможности для пожилых людей участвовать в различных активностях.

Расширение работы центров активного долголетия

До последних изменений центры функционировали только по будням, что ограничивало доступ для многих пенсионеров. Теперь же, как подтверждает эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева, эти учреждения будут открыты ежедневно. Это даст пенсионерам шанс посещать разнообразные мероприятия, включая спортивные занятия, культурные лекции, мастер-классы и обучающие курсы, что значительно обогатит их социальную жизнь.

Преимущества нововведения

Расширенный график работы центров позволит пожилым гражданам более активно вовлекаться в общественную жизнь, учиться новому и поддерживать свое здоровье через регулярные физические упражнения и умственную активность. Это не только повысит их жизненный тонус, но и способствует лучшему эмоциональному состоянию, что крайне важно для людей пожилого возраста.

Отзывы и мнения

По словам Анастасии Киреевой, увеличение количества доступных программ и расширение времени работы центров активного долголетия уже получило положительные отзывы среди старшего поколения. Многие выражают восторг от возможности проводить время с пользой для души и тела, не ограничиваясь рамками будничных дней.

Заключение

Введение новой льготы для пенсионеров отражает стремление российского общества и государства поддерживать активность и здоровье старшего поколения. Это изменение не просто улучшает доступ к культурным и образовательным ресурсам, но и подчеркивает важность интеграции пенсионеров в активную социальную жизнь, что является ключом к их долголетию и счастью.