С 1 января благополучие неработающих россиян изменится: Голикова озвучил новый указ

В 2025 году нас ожидают значительные изменения в пенсионной системе России, включая увеличение размеров пенсионных выплат и изменение условий для выхода на пенсию. По данным Социального фонда России, с января следующего года средняя пенсия для неработающих пенсионеров достигнет 18 521 рубля, благодаря увеличению финансирования из федерального бюджета, как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Одним из основных нововведений станет поэтапное повышение пенсионного возраста, которое к 2028 году составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Сейчас средний возраст выхода на пенсию — 56,5 года для женщин и 61,5 для мужчин.

Также в 2024 году сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию для определенных категорий граждан, включая инвалидов и лиц, работавших в условиях вредных производств. В этом году для оформления пенсии требуется минимум 14 лет трудового стажа, а в следующем — уже 15 лет.

В дополнение, необходимый для получения пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в 2024 году составляет 25,8, и будет увеличен до 28,2 в 2025 году. Эти меры являются частью глубокой пенсионной реформы, целью которой является укрепление финансовой устойчивости пенсионной системы страны в ответ на социальные и экономические изменения.