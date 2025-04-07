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Рынок рублевых сбережений в I квартале вырос на 3,5%

По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пасс...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в I квартале увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн. Рост за три месяца – 3,5%. За аналогичный период прошлого года прирост составил 1,7 трлн рублей.

«Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения. Так, например, в марте объем рублевого рынка вырос примерно на 990 млрд рублей. Это даже больше показателей прошлого года – в марте 2024 года рост рынка составил 893 млрд рублей. Несмотря на то, что депозит традиционно считается классическим безрисковым инструментом для сбережений, сейчас он обеспечивает высокую доходность, сопоставимую с уровнем ключевой ставки. Это как раз тот случай, когда деньги сами себя зарабатывают», – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.

Темп роста портфеля розничных рублевых пассивов ВТБ в I квартале показал 3%. Объем привлеченных средств ВТБ в рублях за три месяца вырос на 297 млрд и перешагнул отметку 10,2 трлн.

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) также отмечает сохранение активного спроса на сберегательные продукты у жителей Республики Крым и Севастополя. Общий объем срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 51%, в I квартале портфель привлечённых средств увеличился на 46,2 млрд рублей.

ВТБ прогнозирует, что по итогам первого полугодия рублевый рынок сбережений в России достигнет 59 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 65 трлн. По оценке аналитиков банка, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.

Максимальная ставка по депозитам физлиц в банке сохраняется на уровне 21% годовых. По накопительному ВТБ-Счету максимальная ставка составляет 23% годовых при начислении на минимальный остаток, 21% годовых – при начислении на ежедневный остаток.

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