"Русским матом они с акцентом ругаются": мобилизованный с позывным "Суета" рассказал о битве с наемниками из Африки

Мобилизованный на службу в Вооруженные силы России с позывным "Суета" рассказал, что в первом бою на Украине ему пришлось столкнуться с африканскими наемниками.

Приехал мужчина из Магаданской области, до мобилизации работал в пожарно-спасательной службе. Бояться на передовой времени нет, говорит "Суета". В его первое же сражение в декабре пришлось столкнуться с африканскими наемниками.

"Во время того самого боя один кричал нам, что он сомалиец, а мы ему в ответ: "Зови жену на помощь, а то что-то плохо стреляешь, ни разу не попал". Матом они с акцентом ругаются…" — рассказал "Суета" изданию "МК".

Первый бой мобилизованные пережили без потерь личного состава. Однако оправиться не могли еще долго – просыпались по ночам, боясь, что противник подступает.