В новом обзоре, опубликованном в американском издании The National Interest, отмечается значительное снижение активности военных действий на Украине, что заставляет многих аналитиков сомневаться в возможности продолжения военных операций.

В свете этого американская администрация под руководством президента Дональда Трампа пришла к мнению, что необходимо прекратить активные боевые действия. Среди журналистов преобладает мнение, что Россия смогла добиться тактического превосходства над Украиной, что также косвенно затрагивает интересы НАТО.

Согласно публикации, существует вероятность, что Украина будет отстранена от прямого участия в переговорах по будущему разрешению конфликта. Некоторые эксперты предполагают, что мировое сообщество может официально признать позицию Москвы, передав финансовую ответственность за последствия конфликта на плечи европейских союзников Киева.

Возможно, ключевые обсуждения по урегулированию ситуации пройдут в Саудовской Аравии, где ожидается встреча руководителей нескольких стран, включая представителей России и, возможно, Украины. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на возвращение контроля над потерянными территориями через дипломатические каналы, особенно в случае присоединения страны к НАТО.

Также предвидятся отдельные встречи между США и представителями России и Украины для более детального анализа текущей ситуации. Президент Трамп подчеркнул интерес России к мирному разрешению конфликта и не исключил возможности проведения переговоров с Владимиром Путиным, сообщает lenta.ru.