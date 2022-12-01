"Русские не сдаются": танкист из РФ выжил в горящем танке под обстрелом украинскими гранатами

Российский танкист в ходе спецоперации на Украине выжил в горящем танке и вскоре после этого вернулся на поле боя. Об этом в беседе с RT заявил непосредственный командир героя - полковник Иван Шиц.

По его словам, механика-водителя не удалось эвакуировать из подбитого танка, все решили, что он погиб. Но через сутки военный сам вернулся на российские позиции. Танкист рассказал, что за сутки несколько раз терял сознание, горел в танке, а украинские военные забрасывали его гранатами.

"Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений", — рассказал Шиц.

Герой-танкист смело может быть поставлен в один ряд с другим героем СВО - Рустамом Худайнуровым, который покорил мир тем, что отбрасывал вручную падающие на него украинские гранаты. После чего пользователи Сети со всего мира признали, что "русские - суперсолдаты", которые не сдаются, а россияне попросили присвоить Рустаму звание Героя России.

