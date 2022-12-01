Новости России
· Служба новостей

"Русские не сдаются": танкист из РФ выжил в горящем танке под обстрелом украинскими гранатами

"Русские не сдаются": танкист из РФ выжил в горящем танке под обстрелом украинскими гранатами

Фото: открытые источники

Российский танкист в ходе спецоперации на Украине выжил в горящем танке и вскоре после этого вернулся на поле боя. Об этом в беседе с RT заявил непосредственный командир героя - полковник Иван Шиц.

По его словам, механика-водителя не удалось эвакуировать из подбитого танка, все решили, что он погиб. Но через сутки военный сам вернулся на российские позиции. Танкист рассказал, что за сутки несколько раз терял сознание, горел в танке, а украинские военные забрасывали его гранатами.

"Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений", — рассказал Шиц.

Герой-танкист смело может быть поставлен в один ряд с другим героем СВО - Рустамом Худайнуровым, который покорил мир тем, что отбрасывал вручную падающие на него украинские гранаты. После чего пользователи Сети со всего мира признали, что "русские - суперсолдаты", которые не сдаются, а россияне попросили присвоить Рустаму звание Героя России.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

16 часов назад

Наемник ВС Литвы Харли заявил о подготовке убийства президента РФ Путина

Полезное

день назад

Какое жилье рационально покупать в данный момент в Казани?

курсы егэ 11 класс в онлайн школе Турбо

Новости России

день назад

"Итоги СВО больше не важны, Украина уже проиграла войну": эксперты объяснили, почему Незалежной уже не выйти победителем

Новости мира

21 час назад

"От целого взвода осталось 5 человек": украинские военные рассказали, что происходит на фронте СВО и пообещали вернуться в Киев и наказать командиров

Профи - постановка голоса для вокала

Новости России

12 часов назад

"Пытали выпусками новостей": солдат из РФ полгода провел в украинском плену и рассказал, что ему пришлось там пережить

Новости России

день назад

Спецотряд ВСУ угодил в «огненный ад» в Запорожской области

Новости мира

21 час назад

"Считают их быдлом, людьми второго сорта": украинские военные начали ссориться с польскими наемниками на передовой

Погода

день назад

"Лютое начало": синоптики Татарстана рассказали, с какой погоды в регионе начнется зима
Происшествия
день назад

Два огнестрельных ранения: в отделе полиции в Татарстане нашли мертвым многодетного капитана полиции

Два огнестрельных ранения: в отделе полиции в Татарстане нашли мертвым многодетного капитана полиции

Новости России

час назад

"Русские не сдаются": танкист из РФ выжил в горящем танке под обстрелом украинскими гранатами

Полезное

день назад

Какое жилье рационально покупать в данный момент в Казани?

Новости мира

час назад

Началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России из-за СВО на Украине

Новости России

12 часов назад

"Пытали выпусками новостей": солдат из РФ полгода провел в украинском плену и рассказал, что ему пришлось там пережить
В Татарстане в декабре синоптики обещают дефицит снега и зверские холода

Новости России

15 часов назад

Киев планирует взорвать химическое хранилище, чтобы потом обвинить в катастрофе РФ

Экономика

15 часов назад

ВТБ повысил эффективность голосового ассистента в 1,5 раза

Новости России

15 часов назад

Женщина спалила дом с тремя родственниками внутри из-за обиды на свою мать
В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку