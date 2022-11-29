Русские идут вперед: Минобороны РФ сообщило о наступлении на Донецком направлении и гибели более 100 укровоинов

Российская армия продолжает наступление на Донецком направлении, уничтожены более 100 военнослужащих ВСУ и пять бронемашин, сообщает Минобороны РФ сегодня, 29 ноября.

"На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей", — заявили в ведомстве.

ВСУ, по данным оборонного ведомства, пытали пойти в отчаянную атаку на Купянском направлении, на Краснолманской направлении, но все попытки потерпели неудачу.

