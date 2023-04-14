Русская монахиня, умирая, сделала предсказание для России, и сейчас оно уже сбывается

Русская монахиня перед смертью сделала предсказание о судьбе России, и оно начало сбываться
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Схимонахиня Нина из Волгограда притягивала к себе верующих со всей страны и из-за границы, к ней ехали за советом в трудной ситуации отовсюду. А все потому, что слова старицы сбывались с невероятной точностью.
Перед смертью схимонахиня сделала предсказание для всей России, и сейчас, пишут СМИ, оно начало сбываться.
Монахиня, умирая, сообщила, что Россию ждет великая судьба, и путь страны "дан Богом" и является единственным "правильным и праведным".
Давить на сильную и независимую Россию попытаются многие государства, считала она, особая опасность придет с Запада, из США. А вот страны Востока, наоборот, помогут России на ее пути, поддержат ее. Но из смутных времен страна выйдет победителем, потому что правда, считала схимонахиня, на ее стороне.