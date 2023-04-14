Русская монахиня, умирая, сделала предсказание для России, и сейчас оно уже сбывается

Схимонахиня Нина из Волгограда притягивала к себе верующих со всей страны и из-за границы, к ней ехали за советом в трудной ситуации отовсюду. А все потому, что слова старицы сбывались с невероятной точностью.

Перед смертью схимонахиня сделала предсказание для всей России, и сейчас, пишут СМИ, оно начало сбываться.

Монахиня, умирая, сообщила, что Россию ждет великая судьба, и путь страны "дан Богом" и является единственным "правильным и праведным".

Давить на сильную и независимую Россию попытаются многие государства, считала она, особая опасность придет с Запада, из США. А вот страны Востока, наоборот, помогут России на ее пути, поддержат ее. Но из смутных времен страна выйдет победителем, потому что правда, считала схимонахиня, на ее стороне.

