Новости России
· Служба новостей

Русская монахиня перед смертью сделала предсказание о судьбе России, и оно начало сбываться

Русская монахиня, умирая, сделала предсказание для России, и сейчас оно уже сбывается
Русская монахиня перед смертью сделала предсказание о судьбе России, и оно начало сбываться

Фото: открытые источники

Схимонахиня Нина из Волгограда притягивала к себе верующих со всей страны и из-за границы, к ней ехали за советом в трудной ситуации отовсюду. А все потому, что слова старицы сбывались с невероятной точностью.

Перед смертью схимонахиня сделала предсказание для всей России, и сейчас, пишут СМИ, оно начало сбываться.

Монахиня, умирая, сообщила, что Россию ждет великая судьба, и путь страны "дан Богом" и является единственным "правильным и праведным".

Давить на сильную и независимую Россию попытаются многие государства, считала она, особая опасность придет с Запада, из США. А вот страны Востока, наоборот, помогут России на ее пути, поддержат ее. Но из смутных времен страна выйдет победителем, потому что правда, считала схимонахиня, на ее стороне.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Татарстане депутат покинул заседание Госсовета во время выступления на татарском языке

Новости России

день назад

Гениальный математик Кваша подсчитал дату окончания спецоперации и рассказал, кто в СВО победит

компании по очистке плесени в москве рейтинг

Новости России

день назад

Женщина написала 764 доноса за год СВО и сейчас объяснила, зачем это сделала

Редакция помогает

2 дня назад

Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику

аквачистка лица в Новосибирске

Новости России

день назад

Обнародовано последнее пророчество погибшего военкора Владлена Татарского: "И тогда русские погибнут морально и физически"

Новости России

4 часа назад

"Плохо, когда людям отрезают головы": глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о казни украинских военных

Новости Казани

день назад

Сначала изнасиловал сам, а потом шваброй: ревнивый муж приехал в Казань и отомстил любовнику своей супруги

Новости Казани

22 часа назад

"Улетные цены": что и почем на самом деле предлагает казанцам жесткий дискаунтер "Чижик"
Новости Казани
21 час назад

В Татарстане вынесли приговор "казанскому стрелку" Галявиеву - через почти 2 года после массового расстрела школы

В Татарстане вынесли приговор "казанскому стрелку" Галявиеву - через почти 2 года после массового расстрела школы

Новости России

34 минуты назад

Тянет спать и еще несколько ярких признаков: медики назвали симптомы, которые указывают на то, что приближается смерть

Новости мира

49 минут назад

"Иностранцы долго смеялись и хлопали в ладоши": американский флаг на соревнованиях свалился на землю под звуки гимна России

Новости России

час назад

Русская монахиня перед смертью сделала предсказание о судьбе России, и оно начало сбываться

Новости России

6 часов назад

"Далеко после 2023 года": секретные документы Пентагона, утекшие в Сеть, раскрыли неожиданный прогноз окончания СВО на Украине
Правительство РФ одобрило программу модернизации инфраструктуры ЖКХ в Татарстане: дадут 4,3 миллиарда рублей
Новости Казани
14 минут назад

Правительство РФ одобрило программу модернизации инфраструктуры ЖКХ в Татарстане: дадут 4,3 миллиарда рублей

Новости России

9 часов назад

"Если бы просто из котят, это было бы полбеды": врач раскрыл настоящую опасность магазинных пельменей

Новости Казани

16 часов назад

Жителя Татарстана заподозрили в изнасиловании и убийстве 72-летней пенсионерки

Новости Казани

16 часов назад

Пороховой завод в Казани опровергает факт взрыва: ничего не взрывалось, никто не покалечен
15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Редакция помогает
6 дней назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани