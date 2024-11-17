Рухнут в цене на 40%: когда ждать обвала цен на квартиры в России

Занимающий должность председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, общаясь с представителями "Парламентской газеты", что во второй половине 2024 года рынок новостроек может столкнуться с серьезным снижением цен - они могут упасть до 40%. При этом другие аналитики рынка не все согласны с таким мнением. Многим кажется, что это нереальные перспективы.

Причины возможного снижения цен

По мнению Аксакова, причиной снижения цен является завершение программы льготной ипотеки с государственной поддержкой, которая предусматривала ставку в 8% годовых. Аксаков критически относится к этой программе, указывая на то, что она привела к искусственному увеличению цен из-за повышенного спроса при ограниченном предложении жилья. «Теперь, когда программа подходит к концу, мы можем ожидать рыночную коррекцию, когда застройщики начнут снижать цены для стимуляции продаж», - объяснил он.

Мнения других экспертов рынка

Дмитрий Щегельский, который является президентов в палате недвижимости, а также и генеральным директором агентства "Бенуа", заявил, что у него есть некоторое количество сомнений по теме, касающейся возможностей быстрого и значительного снижения цен. Он также отметил, что, несмотря на то, что рыночные коррекции и возможны, имеют место быть, обычно все же вся ситуация разворачивается в разы более медленно, нежели предполагает сам Аксаков. Он ожидает, что уже к концу 2024 года цены могут упасть, но это будет лишь 15%. А вот к концу следующего года снижение может достичь и 30-40%.

А вот что говорит по данной теме Владислав Преображенский, исполнительный директор такого сообщества как "Клубы инвесторов Москвы". Он считает, что снижение цен в размере до 40% действительно крайне маловероятно, особенно если речь идет о краткосрочной перспективе. Он отметил, что динамика изменения всех цен все-таки зависит от большого количества факторов. Здесь должна идти речь и о балансе спроса и предложения на рынке, которые должен постоянно поддерживаться на соответствующем уровне.

Взгляд в будущее

Эксперты сходятся во мнении, что рынок недвижимости будет испытывать постепенные изменения. Потенциальные покупатели и инвесторы должны оставаться внимательными к тенденциям рынка, чтобы адаптироваться к возможным корректировкам цен, которые могут предложить новые возможности для покупки недвижимости по более привлекательным ценам, пишет rtvi.com.