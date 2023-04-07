Курс евро сегодня впервые с весны прошлого года поднялся до 91 рубля

Рубль стремительно увеличивает темпы своего падения, пишет РИА Новости. Сегодня, 7 апреля, Мосбиржа зарегистрировала резкий рост евро - до 91 рубля. Это максимальное значение за целый год. В последний раз подобное было весной прошлого года на фоне новостей о СВО и антироссийских санкциях.

Курс доллара расчетами "завтра" подскакивает на 1,83 рубля, до 83,21 рубля, евро - на 1,86 рубля, до 91,01 рубля, юаня – на 29 копеек, до 12,09 рубля.

Эксперты советуют не паниковать, позиции российской валюты, хоть и падают, но остаются довольно устойчивыми.