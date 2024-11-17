Рубль резко подешевел. Актуальные курсы доллара и евро

В последнее время российский рубль продолжает ослабевать по отношению к ведущим мировым валютам. На основе данных, предоставленных Центральным банком РФ на 16 ноября 2024 года, стоимость американского доллара установлена на уровне 99,9971 рубля, что на целый рубль выше предыдущего курса. Курс евро также показывает подъем, достигнув 105,7072 рубля, что на 1,2 рубля больше предшествующего значения.

Такие динамические изменения в курсах валют связаны с новым подходом Центробанка к методике их определения. В контексте ограничений на торговлю валютами стран, определенных как недружественные, регулятор теперь опирается на данные банковской отчетности и информацию от внебиржевых цифровых платформ. В то время как торги китайским юанем сохраняются на Московской бирже, где курс этой валюты формируется на основании биржевой информации.

Это обновление в подходах к валютной политике отражает более широкие стратегические и экономические преобразования, влияющие на валютный рынок страны, и может существенно повлиять на экономические условия в России, отразившись на инфляции, стоимости жизни и общем финансовом состоянии граждан, пишет banki.ru.