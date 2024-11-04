Роуз Намаюнас проиграла в бою с Эрин Бланчфилд

В недавнем поединке на UFC Fight Night в Эдмонтоне, Канада, Эрин Бланчфилд, занимающая третье место в рейтинге UFC в женском наилегчайшем весе, смогла одержать победу, которая является значимой для нее,- над Роуз Намаюнас, которая ранее становилась двукратной чемпионкой UFC.

Бой между Бланчфилд и Намаюнас был наполнен драматизмом и интенсивностью, присущими высококлассным спортивным состязаниям. Намаюнас начала бой с преимуществом, демонстрируя отличную технику в стойке, что позволило ей завоевать первые два раунда. Однако, по мере развития поединка, Бланчфилд смогла изменить ход сражения, используя свою физическую силу для перевода борьбы в партер.

Третий раунд выявил возросшую уверенность Бланчфилд, которая, несмотря на отсутствие значительного ущерба для Намаюнас в партере, смогла сохранить больше энергии. Это дало ей возможность доминировать в четвертом раунде, который вновь проходил преимущественно в стойке. Пятый раунд стал решающим, где Бланчфилд уверенно контролировала соперницу в партере, закрепляя свое преимущество.

Итог поединка был единогласен – все трое судей присудили победу Бланчфилд со счетом 38–37, подтверждая ее превосходство и стратегический подход к бою. Этот результат не только укрепляет позиции Бланчфилд в рейтингах, но и открывает ей дорогу к будущим титульным боям.

Победа Бланчфилд в этом важном поединке подчеркивает ее растущее влияние в женском ММА и ее потенциал на пути к вершинам спортивной карьеры. Результаты этого боя несомненно оставят след в истории UFC и добавят интриги в будущие состязания в женском наилегчайшем весе, пишет allboxing.ru.