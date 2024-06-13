Рост объёма ипотечного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка в апреле 2024 года составил 27%
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Объём ипотечных кредитов, выданных Волго-Вятским банком Сбербанка*, увеличился с 15 млрд рублей в марте до 19 млрд рублей в апреле. Совокупный объём ипотечного кредитования с начала года составил более 61 млрд рублей.
Лидерами по объёму выдач за четыре месяца стали:
● Республика Татарстан – 22 млрд рублей;
● Пермский край – 11 млрд рублей;
● Нижегородская область – 8 млрд рублей.
Одним из наиболее динамично растущих направлений осталось кредитование по государственным программам субсидирования: ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми, ипотека «Господдержка 2020» и ИТ ипотека.
Например, только в апреле текущего года Волго-Вятский банк Сбербанка выдал таких ипотечных кредитов более чем на 13 млрд рублей. Наиболее высокие показатели здесь у Республики Татарстан – 4,5 млрд рублей, Пермского края – 2 млрд рублей, Республики Удмуртия – 1,6 млрд рублей и Нижегородской области – 1,5 млрд рублей.
Марина Белокрылова, директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Несмотря на ключевую ставку ЦБ, ипотека сегодня остаётся основным инструментом приобретения недвижимости. При этом важную роль в поддержании спроса играют льготные продукты жилищного кредитования. В частности, по Волго-Вятскому банку Сбербанка объём выдачи ипотеки с господдержкой с начала года составил более 40 млрд рублей. До конца месяца мы не исключаем роста числа выдач данных продуктов в связи с планируемым завершением льготной ипотечной программы господдержки. Для того, чтобы на текущих условиях воспользоваться ипотекой для семей с детьми кредитный договор необходимо подписать не позднее 30 июня, а по программе «Господдержка 2020» – не позднее 1 июля».
*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.
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