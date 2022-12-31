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Российского солдата, вернувшегося из зоны СВО, заподозрили в изнасиловании школьницы

Российского солдата, вернувшегося из зоны СВО, заподозрили в изнасиловании школьницы

Фото: ridus.ru

В Таганроге Ростовской области задержали прибывшего из зоны спецоперации военнослужащего по подозрению в изнасиловании школьницы, пишет 161.RU.

Молодой человек заключил с Минобороны контракт до 2025 года и отправился водителем в Донбасс. В Таганроге оказался, когда был на ротации.

Все случилось на даче, где 19-летний контрактник и 17-летняя девушка были в гостях. В какой-то момент пара пропала из поля зрения других собравшихся. Родственники пострадавшей обратились в полицию, заявив, что военнослужащий применил к ней силу и склонил к близости.

Региональное управление Следственного комитета возбудило дело по двум статьям: "Изнасилование несовершеннолетней" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

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