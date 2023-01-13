Российских военных, попавших в плен ВСУ ранеными, в половине случаев расстреливают на месте

Телеграм-каналы "Военная хроника" и "Рыбарь", проанализировали показания российских военнопленных и пришли к выводу, что половину раненых бойцов ВС РФ украинская сторона в плен не берет, а просто расстреливает на месте. Особенно это касается выходцев из ЛДНР.

Источники сообщают, что 95% пленных российской армии подвергаются избиениям. СБУ и ГУР допрашивают попавших в плен бойцов ВС России и пытают их. Среди пыток распространено удушение пакетом и отрезание пальцев.