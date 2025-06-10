Российский турист подслушал разговор узбеков на рынке — вот что они думают о России, в самом деле

Воспоминания о встречах в Узбекистане: как турист узнал об отношениях к России и российским женщинам

Иногда самые яркие воспоминания о путешествиях не связаны с достопримечательностями, а с неожиданными встречами и разговорами. Именно так произошло с российским туристом Денисом, который, побывав в Ташкенте, случайно узнал много интересного о том, как в Узбекистане относятся к России и российским женщинам.

Во время прогулки по знаменитому рынку «Чорсу», Денис подслушал разговор мужчин, говоривших по-русски с заметным акцентом. Обсуждая работу в России, один из собеседников сказал: «Кто-то относился с пониманием, а кто-то смотрел как на собаку». Это замечание вызвало удивление у Дениса, так как в разговорах о России звучали разные мнения.

Позже на рынке он познакомился с пожилым узбеком Ойбеком, который вспомнил советское время с теплотой. Он уверенно заявил: «Мы ведь только благодаря России и выжили». Ойбек рассказал, что Россия дала Узбекистану работу, технологии и специалистов, и она воспринималась как «вторая родина».

Однако не все мнения о России были столь позитивными. Женщина, которая подавала еду в чайхане, рассказала о своем родственнике, работающем в России, и поделилась: «Говорит, что люди хорошие, но всё равно чувствуешь себя чужим». Это мнение показало, что отношение к России в Узбекистане может быть неоднозначным: для некоторых страна — это шанс, а для других — повод для настороженности.

Кроме того, Елена, путешествующая по Узбекистану, услышала интересное высказывание о российских женщинах. Мужчина назвал их «бесплатными», что было связано с различиями в брачных традициях двух стран. В Узбекистане жених обязан выплатить калым (денежную компенсацию семье невесты), что может быть довольно дорогостоящим, иногда достигающим 1,5 миллиона рублей. Это требование часто мешает узбекским мужчинам жениться, и многие из них вынуждены уезжать в Россию на заработки. В отличие от этого, в России материальные требования к свадьбе минимальны, что, как отметил узбекский мужчина, делает российских женщин «бесплатными».

Это мнение не носило пренебрежительного характера, а просто отражало другой подход к созданию семьи, свойственный Узбекистану. В результате, такие системы, как калым, часто приводят к тому, что молодые узбекские мужчины не могут позволить себе свадьбу и отправляются за границу на работу, сообщает progorodsamara.