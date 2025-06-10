Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Российский турист подслушал разговор узбеков на рынке — вот что они думают о России, в самом деле

Воспоминания о встречах в Узбекистане: как тури...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Воспоминания о встречах в Узбекистане: как турист узнал об отношениях к России и российским женщинам

Иногда самые яркие воспоминания о путешествиях не связаны с достопримечательностями, а с неожиданными встречами и разговорами. Именно так произошло с российским туристом Денисом, который, побывав в Ташкенте, случайно узнал много интересного о том, как в Узбекистане относятся к России и российским женщинам.

Во время прогулки по знаменитому рынку «Чорсу», Денис подслушал разговор мужчин, говоривших по-русски с заметным акцентом. Обсуждая работу в России, один из собеседников сказал: «Кто-то относился с пониманием, а кто-то смотрел как на собаку». Это замечание вызвало удивление у Дениса, так как в разговорах о России звучали разные мнения.

Позже на рынке он познакомился с пожилым узбеком Ойбеком, который вспомнил советское время с теплотой. Он уверенно заявил: «Мы ведь только благодаря России и выжили». Ойбек рассказал, что Россия дала Узбекистану работу, технологии и специалистов, и она воспринималась как «вторая родина».

Однако не все мнения о России были столь позитивными. Женщина, которая подавала еду в чайхане, рассказала о своем родственнике, работающем в России, и поделилась: «Говорит, что люди хорошие, но всё равно чувствуешь себя чужим». Это мнение показало, что отношение к России в Узбекистане может быть неоднозначным: для некоторых страна — это шанс, а для других — повод для настороженности.

Кроме того, Елена, путешествующая по Узбекистану, услышала интересное высказывание о российских женщинах. Мужчина назвал их «бесплатными», что было связано с различиями в брачных традициях двух стран. В Узбекистане жених обязан выплатить калым (денежную компенсацию семье невесты), что может быть довольно дорогостоящим, иногда достигающим 1,5 миллиона рублей. Это требование часто мешает узбекским мужчинам жениться, и многие из них вынуждены уезжать в Россию на заработки. В отличие от этого, в России материальные требования к свадьбе минимальны, что, как отметил узбекский мужчина, делает российских женщин «бесплатными».

Это мнение не носило пренебрежительного характера, а просто отражало другой подход к созданию семьи, свойственный Узбекистану. В результате, такие системы, как калым, часто приводят к тому, что молодые узбекские мужчины не могут позволить себе свадьбу и отправляются за границу на работу, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Интересное в Казани

2 часа назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

как заводятся клопы в квартире постельные от чего

Не у нас

день назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

Новости Казани

день назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

тату в стиле стимпанк в Екатеринбурге

Новости Казани

23 часа назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

Новости Казани

21 час назад

Самосвал протащил BMW по Горьковскому шоссе в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника

Не у нас

день назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России
Новости Казани
день назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Открытие состоится на сцене нового здания театр...

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Татарстане чиновник окажется в суде за получение взятки

Интересное в Казани

2 часа назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

Новости Татарстана

38 минут назад

Танцор из группы Ришата Тухватуллина умер после 2 недель в коме

Не у нас

2 часа назад

Выяснилось, что постройнеть и посвежеть поможет отказ от одного продукта
Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати
Новости Татарстана
день назад

Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

Не у нас

2 часа назад

Ученые из США нашли участок мозга, из-за которого стресс лишает сна и памяти

Не у нас

3 часа назад

Под пирамидами Гизы ученые нашли второй подземный «город»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане предпринимателям вернули долг в 128 млн рублей
Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan...
Интересное в Казани
4 дня назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду