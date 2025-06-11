Российский турист подслушал беседу узбеков на рынке — вот что они думают о России, в самом деле

Воспоминания о встречах в Узбекистане: что узнал турист о России и российских женщинах

Иногда самые запоминающиеся моменты путешествий связаны не с достопримечательностями, а с неожиданными встречами и разговорами. Так случилось и с российским туристом Денисом, который, побывав в Ташкенте, случайно стал свидетелем интересных откровений о том, как в Узбекистане относятся к России и российским женщинам.

Во время прогулки по знаменитому рынку «Чорсу», Денис подслушал разговор мужчин, говоривших по-русски с заметным акцентом. Обсуждая работу в России, один из собеседников сказал: «Кто-то относился с пониманием, а кто-то смотрел как на собаку». Это замечание удивило Дениса, так как оно отражало разные мнения о России, которые звучали среди местных жителей.

Позже на рынке он встретил пожилого узбека по имени Ойбек, который с ностальгией вспоминал советские времена. Ойбек сказал: «Мы ведь только благодаря России и выжили». Он отметил, что Россия предоставила Узбекистану работу, технологии и специалистов, и что страна воспринималась как «вторая родина». В его глазах Россия была опорой, которая помогала Узбекистану выжить в сложные годы.

Однако не все мнения о России были столь позитивными. Женщина, работающая в чайхане и подававшая еду, рассказала о своем родственнике, работающем в России. Она поделилась, что он говорит о русских людях как о хороших, но всё равно чувствует себя чужим в их стране. Это высказывание открыло многогранность отношения к России в Узбекистане: для некоторых она остаётся возможностью для лучшей жизни, в то время как другие испытывают настороженность.

В дополнение к разговорам о России, Денис услышал интересное замечание о российских женщинах. Мужчина, с которым он разговорился, назвал их «бесплатными». Это мнение касалось различий в брачных традициях: в Узбекистане жених обязан выплатить калым — значительную денежную компенсацию семье невесты, которая может достигать 1,5 миллиона рублей. Эти финансовые обязательства часто делают узбекским мужчинам невозможным заключение брака, и многие из них уезжают работать в Россию. В отличие от этого, в России материальные требования к свадьбе минимальны, и это, по словам узбекского мужчины, делает российских женщин «бесплатными».

Стоит отметить, что это высказывание не было пренебрежительным, а скорее отражало различия в подходах к созданию семьи, характерных для разных стран. Традиции, такие как калым, часто становятся преградой для молодых узбеков, вынуждая их искать работу за границей.

Эти встречи и разговоры позволили Денису взглянуть на отношения между Узбекистаном и Россией с новой точки зрения и понять, что мнения о соседней стране могут быть разными — от тёплых воспоминаний до чувства настороженности.