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Российский президент Путин устроил США худший момент в истории своей ядерной сенсацией

"МК": российский лидер Путин устроил США худший момент в истории ядерной сенсацией
Российский президент Путин устроил США худший момент в истории своей ядерной сенсацией

Фото: iz.ru

Российский лидер Путин устроил США худший момент в истории ядерной сенсацией, сообщили аналитики "МК".
Все случилось во время речь Путина на форуме "Армия". К самой речи внимание было приковано во всем мире, все хотели первыми узнать, какой еще "адской бомбой" напугает мир Путин. Однако российский президент спокойно объявил, что Россия ответит на любые внещние вызовы и обеспечит свою безопасность.

"Но мы не намерены нападать на кого-либо. Мы не первые применим ядерное оружие. Это было сделано в 1945 году, когда американцы бросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки. И вот, после этого, Америка провозгласила себя единственной ядерной державой", - отметил Путин.

Таким образом, ядерный апокалипсис в планы РФ не входит, Россия точно не станет первой, кто применит ядерное оружие.

Заявление на Западе сразу назвали "ядерной сенсацией Путина", которая заставила США покраснеть, если, конечно, у них остались зачатки совести.

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