Российский президент Путин может выступить с обращением в двадцатых числах февраля

Российский президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в двадцатых числах февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

"Говорят, что 20-21 февраля", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, обращение главы государства к парламенту не запланировано на 24 февраля.

В прошлом году Путин не обращался к Федеральному собранию. Песков тогда пояснил, что это было связано с плотным и напряженным графиком главы государства.

В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Президент добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется". Так что, в конце февраля все ждут новой информации от российского лидера.