Российский десантник с позывным "Казань" раскрыл способ уничтожения противников в зоне СВО при помощи квадрокоптера

В Минобороны РФ рассказали, как ВДВ России научились уничтожать укровоинов в зоне СВО зарядами ВОГ -17 с квадрокоптеров, пишет "Газета.ру".

Десантник с позывным "Казань" рассказал, что при помощи беспилотников удается эффективно атаковать и ликвидировать пехоту противника, укрепления и технику.

Сейчас таким способом "разносят на молекулы" укровоинов, окопавшихся за рекой на линии соприкосновения в Херсонской области.

