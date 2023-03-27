Российский десантник с позывным "Казань" рассказал, как в зоне СВО уничтожают укровоинов при помощи зарядов ВОГ-17 с квадрокоптера
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В Минобороны РФ рассказали, как ВДВ России научились уничтожать укровоинов в зоне СВО зарядами ВОГ -17 с квадрокоптеров, пишет "Газета.ру".
Десантник с позывным "Казань" рассказал, что при помощи беспилотников удается эффективно атаковать и ликвидировать пехоту противника, укрепления и технику.
Сейчас таким способом "разносят на молекулы" укровоинов, окопавшихся за рекой на линии соприкосновения в Херсонской области.