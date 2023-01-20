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Российский боец получил из дома необычный оберег от жены: эмоций не сдержали даже очень суровые мужики

Российский боец получил из дома необычный оберег от жены: эмоций не сдержали даже очень суровые мужики

Фото: inauka.ru

Россиянин в зоне СВО получил из дома трогательный оберег от супруги, увидев который, даже очень суровые мужики не смогли сдержать эмоций, пишет "РВ".

Известно, что боец по имени Алмаз поехал на Украину, оставив дома беременную супругу. И вот она родила сына, ее выписали из роддома. А мужу супруга отправила бирку, которую в родильном доме надевали на ручку малышу. Подарок-оберег привез бойцу глава района.

Боец русской армии, находящийся в зоне спецоперации, получил из дома трогательный оберег. Даже суровые мужики не смогли сдержать своих эмоций.

"Вот мне поручили такую миссию - передать Алмазу… У него родился ребёнок. И это амулет", - произнёс "почтальон".

Военнослужащий принял подарок со слезами на глазах. Окружающие тепло поздравили новоиспечённого отца. Сослуживцы аккуратно, чтобы никто не заметил, также вытирали скупые мужские слезы.

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