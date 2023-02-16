Российские военные взяли под контроль все высоты вокруг Артемовска
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Российские военные взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска, об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов", — рассказал он.
По его словам, на Артемовском направлении действует много иностранных наемников.
"Это и поляки, и французская речь, и английская речь", — отметил Кимаковский.