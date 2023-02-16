Российские военные взяли под контроль все высоты вокруг Артемовска

ВС РФ взяли все высоты в окрестностях Артемовска

Российские военные взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска, об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

"Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов", — рассказал он.

По его словам, на Артемовском направлении действует много иностранных наемников.