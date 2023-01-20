Российские военные в зоне спецоперации перешли в мощное наступление в Запорожье, ВСУ выбиты с позиций

Российские военные внезапно перешли в наступление на ряде участков фронта в Запорожской области. Уже взяты под оперативный контроль четыре населенных пункта в районе города Орехов. Противник оказался в крайне неудобном и невыгодном положении. Российские силы пытались остановить артиллерией, но ВСУ попали под контрбатарейную борьбу и усугубили свое положение.

Источники на Украине сообщают об активных боях уже в районах Дорожнянки, Мирного Пятихатки и нестерянки, сообщили военкоры "Русской весны".

Генштаб ВСУ в своей сводке доложил о том, что армия России нанесла огневое поражение украинским силовикам в районе более 15 населенных пунктов на Запорожском направлении.