Новости России
· Служба новостей

Российские военные в зоне спецоперации перешли в мощное наступление в Запорожье, ВСУ выбиты с позиций

Российские военные в зоне спецоперации перешли в мощное наступление в Запорожье, ВСУ выбиты с позиций

Фото: dzen.ru

Российские военные внезапно перешли в наступление на ряде участков фронта в Запорожской области. Уже взяты под оперативный контроль четыре населенных пункта в районе города Орехов. Противник оказался в крайне неудобном и невыгодном положении. Российские силы пытались остановить артиллерией, но ВСУ попали под контрбатарейную борьбу и усугубили свое положение.

Источники на Украине сообщают об активных боях уже в районах Дорожнянки, Мирного Пятихатки и нестерянки, сообщили военкоры "Русской весны".

Генштаб ВСУ в своей сводке доложил о том, что армия России нанесла огневое поражение украинским силовикам в районе более 15 населенных пунктов на Запорожском направлении.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Предприниматель из Татарстана Рашид Таймасов объявлен в международный розыск

Новости Казани

день назад

"Застукали в странной позе": фигуристка Алина Загитова на фото из гримерки в Казани удивила поклонников (фото)

Новости России

день назад

"Тупой и еще тупее": Названы имена мальчиков, из которых вырастают самые глупые мужчины

Новости России

21 час назад

Киллер приехал к магазину на авто с "липовыми" номерами и застрелил вышедшего из торговой точки 32-летнего мужчину

Редакция помогает

3 дня назад

Депрессия - не болезнь ленивых: как на самом деле спасают казанцев

Профи - телесно-ориентированная терапия

Новости России

день назад

Российский военный рассказал об изощренных пытках, которые придумывают ВСУ для русских пленных: "Прямую кишку достали наружу"

Новости Казани

день назад

В Казани нашли обглоданные останки человека: они могут принадлежать пропавшему участнику "Гонки героев" (фото)

Автоновости Казани и Мира

день назад

Даже трезвых водителей начнут лишать прав на 1,5 года с 20 января: ГИБДД сделает это в двух случаях
Новости Казани
22 часа назад

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

Новости России

час назад

Российские военные в зоне спецоперации перешли в мощное наступление в Запорожье, ВСУ выбиты с позиций

Новости России

час назад

В России для водителей придумали новые штрафы ГИБДД в 2023 году - штрафовать будут даже за мелкие неисправности

Новости России

3 часа назад

В лесопарке прохожие нашли вмерзший в лед пакет с человеческим черепом

Новости России

8 часов назад

Их ждет незавидная участь на красивой картинке: в ДНР рассказали, зачем ВСУ оставят "гарнизон смертников" в Бахмуте
Сотрудники ГИБДД в Татарстане пресекли попытку перевозки 18 кг гашиша

Новости России

12 часов назад

Минобороны РФ сообщило отличные новости с фронта: ВС РФ заняли выгодные рубежи

Новости России

16 часов назад

Необъяснимо: в центре Склифосовского на операционном столе внезапно загорелась пациентка

Новости Казани

16 часов назад

Первый участок Вознесенского тракта в Казани будет сдан уже в ноябре 2023 года
Впечатления на всю жизнь: как жителям Казани порадовать своих детей после школьных будней