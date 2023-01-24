Российские военные уничтожили десант ВСУ, все-таки решившийся форсировать Днепр

Российские военные сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области сегодня, 24 января.

"С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение. Итог: шесть БМП, три катера, до 100 военнослужащих ВСУ", — сказал он.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть области, включая Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.