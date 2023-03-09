Российские военные ответили на террористическую атаку на Брянскую область и нанесли по Украине массированный "удар возмездия"

ВС РФ в ответ на атаку на Брянскую область нанесли массированный удар возмездия

В Минобороны РФ подтвердили, что Армия России нанесла массированный удар возмездия в ответ на террористическую атаку, которую Украина предприняла 2 марта в Брянской области.

"В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар возмездия", — сказали в ведомстве.

Как уточняется, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

