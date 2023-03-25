Российские силовики задержали женщину, которую подозревают в продаже российских детей за границу

В Московской области задержана подозреваемая в торговле российскими детьми за границу

В подмосковном Наро-Фоминске задержана женщина, подозреваемая в продаже российских детей за рубеж, пишет Shot.

46-летняя Наргиз Хамидова трудилась менеджером в фирме суррогатного материнства "Свитчайлд". В 2020 году в одной из столичных квартир нашли пятерых младенцев, которые были подготовлены к отправке иностранным покупателям.

В фирме сразу заявили, что все дети были закаты при помощи ЭКО, и их биологические родители - иностранцы. До документов, подтверждающих эту версию, не нашлось

Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанной к продаже детей на границу, а также устанавливается точно число малышей, который уже успели "реализовать" за рубеж.