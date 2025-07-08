Новости России
· 16+ · Служба новостей

Семьи в Татарстане делятся трафиком больше, чем в остальных регионах

В январе-мае 2025 года клиенты Билайна поделили...

Фото: unsplash.com

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5x4PLQY

В январе-мае 2025 года клиенты Билайна поделились с родственниками и близкими 657 миллионами гигабайт. Это на 12% больше, чем годом ранее, подсчитал Билайн ко Дню семьи, любви и верности. Такого объема данных хватило бы на просмотр 100 миллионов часов фильмов в высоком качестве.

Возможность делиться интернетом с близкими дает услуга «Семья в билайне»*. Опция позволяет подключить к основному номеру дополнительные СИМ-карты родных и близких, приобрести один пакет услуг и пользоваться гигабайтами, минутами и СМС всей семьей.

По данным Билайна, в среднем один пакет услуг мобильной связи используют 3 члена семьи. В топ-10 регионов, где больше делятся трафиком, кроме Москвы и Московской области, попали Пермский край, Челябинская, Калужская, Воронежская, Астраханская области, Татарстан, Ярославская, Тюменская области, Ставропольский край и Республика Дагестан.

В то же время в регионах России различаются способы использования трафика. Например, жители Москвы и Московской области посвящают просмотру видео почти наполовину больше времени, чем остальные. Клиенты из южных регионов оказались особенно общительными: они использовали мессенджеры чаще, чем абоненты из других мест. Больше всего времени в этих приложениях проводят жители Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольского края.

В основном интернет-трафик расходуют на развлечение и общение: лидирует видеоконтент, причем популярность этого сервиса у пользователей семейной опции из Москвы, Сибири и Дальнего Востока выше, чем у абонентов любого другого тарифа. Следом идут мессенджеры, затем социальные сети и онлайн-музыка.

«Для Билайна семья – одна из важнейших ценностей. Мы видим, насколько важно нашим клиентам быть на связи с близкими и поддерживать друг друга каждый день. Именно поэтому в наших тарифах есть семейные опции, которые позволяют объединить номера родственников и друзей, делиться интернетом и экономить на связи, оставаясь вместе даже на расстоянии. Для нас большая честь помогать семьям быть ближе, особенно в такой теплый и важный праздник, как День семьи, любви и верности», – отметил Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна.

Опция «Семья в билайне» позволяет объединить до 10 близких на своем тарифе и оплачивать только его, при этом гигабайтами, минутами и СМС будут пользоваться все члены семьи. За каждый новый номер, подключенный к общему тарифу, предоставят дополнительные 50 Гб интернета.

Статистика, использованная в новости, получена из анализа обезличенных данных абонентов.

*Доп. номера подключаются в рамках услуги «Дели гиги»/«Дели всё» (может быть платной). Территория действия и подробности - beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Сэкономьте часы жизни: делимся готовым списком проверенных сервисов Казани

санэпидемслужба москва

Не у нас

17 часов назад

Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

Не у нас

4 часа назад

Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

удаление стержневой мозоли жидким азотом в Москве

Не у нас

21 час назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Не у нас

14 часов назад

Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Не у нас

день назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Не у нас

день назад

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам
Новости Казани
час назад

Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%

Перевозки по Детской железной дороге в Казани з...

Не у нас

32 минуты назад

Мужчина заметил симптом рака, который игнорировал месяцами

Гид по скидкам Казани

день назад

Забудьте про очереди: как казанцам заказывать еду и товары дешевле, чем в магазине

Не у нас

37 минут назад

В РПЦ объяснили, влияет ли забота о могиле на судьбу усопшего

Новости Казани

42 минуты назад

Участники экосплава по Казанке очистили реку от 36 мешков мусора
Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона т...
Новости Казани
день назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

Новости Казани

47 минут назад

Во время реставрации Петропавловского собора в Казани обнаружили фрески XIX века

Новости Казани

57 минут назад

Выпускники казанских вузов предпочитают трудоустройство по специальности

Новости Казани

час назад

В Казани начнут строительство 8-полосной дороги длиной 30 километров
Интересное в Казани
6 дней назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью