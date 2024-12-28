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Российские IT-специалисты высказались о своём отношении к ИИ

Российские IT-специалисты оценили роль искусств...

Екатерина Кузьминых

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Российские IT-специалисты оценили роль искусственного интеллекта в своей работе: итоги исследования hh.ru.

Согласно опросу, проведённому платформой hh.ru, российские IT-специалисты уверены в своей профессиональной незаменимости, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта. Многие видят в ИИ не угрозу, а мощный инструмент для упрощения рутинных задач, генерации идей и улучшения взаимодействия с клиентами.

Эксперты подчёркивают, что ИИ всё ещё далёк от полноценного понимания сложных задач разработки и не способен поддерживать целостность программного кода. Кроме того, 79 % участников исследования выразили опасения из-за потенциальных рисков, связанных с использованием дипфейков и возможными утечками конфиденциальной информации.

Интеграция в рабочие процессы: 48 % респондентов уже активно используют ИИ в своей работе. Предпочтение зарубежных решений: 89 % опрошенных выбирают зарубежные инструменты, такие как ChatGPT от OpenAI, считая их более надёжными и эффективными, чем отечественные аналоги.

Высокий уровень удовлетворённости продемонстрировали 78 % респондентов, которые отметили минимальную необходимость корректировать результаты, полученные с помощью ИИ. Лишь 1 % опрошенных заявил, что искусственный интеллект полностью неприменим в их профессиональной деятельности.

Опрос показывает, что, хотя ИИ не способен заменить человека в IT-отрасли, он стал незаменимым помощником, помогая специалистам справляться с рутиной и повышать продуктивность, сообщает Карл Маркс

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