Российская военная техника прибыла в Белоруссию для наращивания региональной группировки войск

Очередной эшелон с российской военной техникой, предназначенной для региональной группировки войск (РГВ), прибыл 6 января Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Синобороны РБ, цитирует сообщение ТАСС.

"Как сообщалось ранее, в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГВ", - говорится в сообщении.

Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку, отметив, что это делается "исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки" у его границ.