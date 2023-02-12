Российская армия заблокировала переброску оружия ВСУ - ни танк, ни поезд не пройдут

Минобороны РФ: ракетным ударом по объектам на Украине блокирована переброска оружия ВСУ

Цели массированного ракетного удара по объектам на Украине достигнуты, работа ряда предприятий ОПК остановлена, сорвана переброска оружия и боеприпасов ВСУ, накануне сообщили в Минобороны РФ.

"Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты", – говорится в сообщении ведомства.

Заблокирована переброска ВСУ железнодорожным транспортом на линию фронта иностранного вооружения, боеприпасов и резервов.