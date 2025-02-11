Слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, Алексея Журавлева, о необходимости готовить мужское население России к возможному большому противостоянию с коллективным Западом, вызвали волну обсуждений.

По его словам, Европа и ее союзники могут быть готовы к военным действиям против России уже к 2028–2029 годам. Это заявление, как ни странно, призывает к четкой подготовке и мобилизационному резерву, что подразумевает эффективную работу военкоматов.

Однако, вопреки животрепещущим высказываниям, официальные заявления о новой мобилизации отсутствуют. По словам Андрея Гурулева, члена комитета по обороне, текущая потребность в военнослужащих полностью покрывается за счет добровольцев и контрактников, что делает мобилизацию в ближайшем будущем маловероятной. Президент РФ также подчеркивал, что на сегодняшний день мобилизация не требуется.

С другой стороны, представители военного ведомства, такие как Александр Сладков, военкор ВГТРК, отмечают уход от зависимости армии от численности личного состава к техническому оснащению. Системы БПЛА, защиты от вражеских БПЛА, ударные и разведывательные беспилотники играют ключевую роль в современной военной стратегии, что, по мнению экспертов, должно минимизировать риски в случае острой необходимости в большем числе военнослужащих.

Михаил Шеремет, депутат Госдумы, в своем выступлении подчеркнул другой аспект мобилизации — не только военный, но и внутренний. По его мнению, текущее время требует от каждого гражданина России мощнейшей внутренней мобилизации, которая включает в себя ответственное отношение к работе и осознанную любовь к стране.

Эта информация обостряет не только политический диалог внутри страны, но и формирует определенную общественную реакцию, которая может варьироваться от беспокойства до критического переосмысления будущих ориентиров россиян, сообщает news.ru.