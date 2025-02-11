России пора готовиться к мобилизации? Что сказали в Госдуме РФ, когда начнется
eng.mil.ru
Слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, Алексея Журавлева, о необходимости готовить мужское население России к возможному большому противостоянию с коллективным Западом, вызвали волну обсуждений.
По его словам, Европа и ее союзники могут быть готовы к военным действиям против России уже к 2028–2029 годам. Это заявление, как ни странно, призывает к четкой подготовке и мобилизационному резерву, что подразумевает эффективную работу военкоматов.
Однако, вопреки животрепещущим высказываниям, официальные заявления о новой мобилизации отсутствуют. По словам Андрея Гурулева, члена комитета по обороне, текущая потребность в военнослужащих полностью покрывается за счет добровольцев и контрактников, что делает мобилизацию в ближайшем будущем маловероятной. Президент РФ также подчеркивал, что на сегодняшний день мобилизация не требуется.
С другой стороны, представители военного ведомства, такие как Александр Сладков, военкор ВГТРК, отмечают уход от зависимости армии от численности личного состава к техническому оснащению. Системы БПЛА, защиты от вражеских БПЛА, ударные и разведывательные беспилотники играют ключевую роль в современной военной стратегии, что, по мнению экспертов, должно минимизировать риски в случае острой необходимости в большем числе военнослужащих.
Михаил Шеремет, депутат Госдумы, в своем выступлении подчеркнул другой аспект мобилизации — не только военный, но и внутренний. По его мнению, текущее время требует от каждого гражданина России мощнейшей внутренней мобилизации, которая включает в себя ответственное отношение к работе и осознанную любовь к стране.
Эта информация обостряет не только политический диалог внутри страны, но и формирует определенную общественную реакцию, которая может варьироваться от беспокойства до критического переосмысления будущих ориентиров россиян, сообщает news.ru.
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