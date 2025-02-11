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России пора готовиться к мобилизации? Что сказали в Госдуме РФ, когда начнется

недавние заявления российских политиков и военн...

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Слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, Алексея Журавлева, о необходимости готовить мужское население России к возможному большому противостоянию с коллективным Западом, вызвали волну обсуждений.

По его словам, Европа и ее союзники могут быть готовы к военным действиям против России уже к 2028–2029 годам. Это заявление, как ни странно, призывает к четкой подготовке и мобилизационному резерву, что подразумевает эффективную работу военкоматов.

Однако, вопреки животрепещущим высказываниям, официальные заявления о новой мобилизации отсутствуют. По словам Андрея Гурулева, члена комитета по обороне, текущая потребность в военнослужащих полностью покрывается за счет добровольцев и контрактников, что делает мобилизацию в ближайшем будущем маловероятной. Президент РФ также подчеркивал, что на сегодняшний день мобилизация не требуется.

С другой стороны, представители военного ведомства, такие как Александр Сладков, военкор ВГТРК, отмечают уход от зависимости армии от численности личного состава к техническому оснащению. Системы БПЛА, защиты от вражеских БПЛА, ударные и разведывательные беспилотники играют ключевую роль в современной военной стратегии, что, по мнению экспертов, должно минимизировать риски в случае острой необходимости в большем числе военнослужащих.

Михаил Шеремет, депутат Госдумы, в своем выступлении подчеркнул другой аспект мобилизации — не только военный, но и внутренний. По его мнению, текущее время требует от каждого гражданина России мощнейшей внутренней мобилизации, которая включает в себя ответственное отношение к работе и осознанную любовь к стране.

Эта информация обостряет не только политический диалог внутри страны, но и формирует определенную общественную реакцию, которая может варьироваться от беспокойства до критического переосмысления будущих ориентиров россиян, сообщает news.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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