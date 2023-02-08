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Россиянину приснился Зеленский: теперь его наказали за критику спецоперации

Россиянину приснился Зеленский: теперь его наказали за критику спецоперации

Фото: topnews.ru

Житель Читы Иван Лосев увидел во сне украинского лидера Владимира Зеленского и изложил свое сновидение в соцсетях. В декабре минувшего года Лосев был оштрафован на 30 тысяч рублей за критику спецоперации, сообщает Chita.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда.
Россиянин опубликовал в соцсети ролик со своим интервью BBC News, где он негативно отозвался о ситуации на Украине.

Кроме того, в видео Лосева были размещены субтитры телеканала "Спасите Украину", что также указывает на дискредитацию деятельности российской армии, уточнили в суде.

"По второму материалу Лосева привлекли к административной ответственности за видеоролик на телеканале "Дождь" (признан в России иноагентом) на YouTube, где Лосев также негативно отзывается о спецоперации на Украине и дискредитирует власть России, деятельность президента Владимира Путина относительно СВО", — отметили в пресс-службе.

Оба дел рассмотрели. И накануне Лосеву назначили еще один штраф в 35 тысяч.

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