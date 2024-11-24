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Россиянин Салихов за раз нокаутировал соперника на турнире UFC в Макао

На спортивной арене в Макао, на событии UFC Fig...

sport24.ru

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На спортивной арене в Макао, на событии UFC Fight Night 248, произошло знаменательное событие: российский боец Муслим Салихов одержал зрелищную победу над китайским спортсменом Сонгом Кенаном. Сражение в категории полусреднего веса было решено уже в первом раунде, когда Салихов нанес мастерский и решающий удар ногой, эффектно отправив Кенана в нокаут.

Этот триумфальный момент стал двадцать первой победой в профессиональной карьере 40-летнего Салихова, который потерпел всего пять поражений. С другой стороны, для 34-летнего Сонга Кенана, с его общим счётом 22 победы из 31 боя, этот бой оказался трудным испытанием и важным опытом.

Успех Салихова в Макао подчеркивает его исключительные навыки и стратегическую подготовку, что позволяет ему продолжать доминировать в своей весовой категории на международной арене, пишет news.sportbox.ru.

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